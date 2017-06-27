Игорь Есмантович: "ЦСКА может предложить контракт Григоренко после 1 июля"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб проявляет интерес к нападающему Михаилу Григоренко. Он добавил, что ЦСКА предлагал игроку контракт и в прошлом году.

– Мы ведем диалог с Григоренко, – заявил Есмантович. – Лично я созванивался с ним, и мы договорились возобновить диалог после 1 июля, когда у Михаила заканчивается контракт. Официальное соглашение сможем предложить после открытия рынка свободных агентов. Сейчас нет смысла обострять ситуацию и подставлять игрока.

– Михаил уже выразил желание выступать в ЦСКА?

– Мы не дошли до стадии переговоров, чтобы он выражал свое желание. Со стороны клуба мы проявляем к нему интерес и делали ему предложение в прошлом году. Он приезжал к нам на переговоры до подписания нынешнего контракта, но не получилось. Постараемся наладить диалог в этом сезоне. (Евгений БЕЛОУСОВ)