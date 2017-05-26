Игорь Есмантович: "ЦСКА договорился с Капризовым, чтобы он задержался в КХЛ"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что клуб договорился о подписании контракта с нападающим Кириллом Капризовым. По его словам, форвард может задержаться в КХЛ больше, чем на один сезон. Напомним, что 20-летний россиянин перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в обмен на денежную компенсацию.
- Сегодня прошли у меня переговоры с отцом Кирилла Капризова. В принципе, есть договоренность о продлении контракта с ним, чтобы он задержался в России больше, чем на один сезон, - сказал Есмантович. - Мы бы хотели, чтобы он остался больше, чем на два года. В ближайшее время мы будем вести с ним переговоры.
У нас притормозилась ситуация по Максиму Мамину. Пытались с ним договориться шесть месяцев - не удалось. Сделали ему квалификационное предложение, но он его пока не принимает. У нас есть определенные предложения Пивцакину и Да Косте. Пока с французом мы переговоры в плотном режиме не ведем, парень взял тайм-аут с агентом после чемпионата мира.
С Пивцакиным та же ситуация, она пока немножко в формате застоя. Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным, мы попытаемся продлить контракт еще на два года. Попытаемся. Светлаков продлен до 2020-го, Кузьменко до 2020-го, Андронов на два года продлен, чтобы не было вопросов по НХЛ.
gibson
Кирилл, не соглашайся! Дураком будешь. После следующего сезона нужно уезжать, как сделают абсолютно все, кто будет востребован за океаном.
15:08