Игорь Есмантович: "ЦСКА договорился с Капризовым, чтобы он задержался в КХЛ"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что клуб договорился о подписании контракта с нападающим Кириллом Капризовым. По его словам, форвард может задержаться в КХЛ больше, чем на один сезон. Напомним, что 20-летний россиянин перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в обмен на денежную компенсацию.

- Сегодня прошли у меня переговоры с отцом Кирилла Капризова. В принципе, есть договоренность о продлении контракта с ним, чтобы он задержался в России больше, чем на один сезон, - сказал Есмантович. - Мы бы хотели, чтобы он остался больше, чем на два года. В ближайшее время мы будем вести с ним переговоры.

У нас притормозилась ситуация по Максиму Мамину. Пытались с ним договориться шесть месяцев - не удалось. Сделали ему квалификационное предложение, но он его пока не принимает. У нас есть определенные предложения Пивцакину и Да Косте. Пока с французом мы переговоры в плотном режиме не ведем, парень взял тайм-аут с агентом после чемпионата мира.

С Пивцакиным та же ситуация, она пока немножко в формате застоя. Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным, мы попытаемся продлить контракт еще на два года. Попытаемся. Светлаков продлен до 2020-го, Кузьменко до 2020-го, Андронов на два года продлен, чтобы не было вопросов по НХЛ.