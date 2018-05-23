Игорь Еронко - лучший журналист хоккейного сезона!

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко признан Континентальной хоккейной лигой лучшим российским журналистом по итогам прошедшего сезона. На церемонии закрытия 10-го, юбилейного сезона КХЛ, Игорь получил приз имени Дмитрия Рожкова из рук актрисы Марии Кравченко.

– Когда мне было 6 лет, родители отвели меня в хоккейную школу, – вспоминает Еронко. – Я неплохо катался, пусть хоккейные коньки были для меня непривычными – я привык к фигурным. Был мелковат, но подвижен и хорошо координированным – сказывались бальные танцы. Я постоянно играл в футбол с отцом и много бегал. Физика была в норме. В общем, меня взяли. Дело было в 89 году. Еще при Союзе. Я тащился от тренировок. Хотя поначалу там никакого хоккея и не было. Но все очень быстро закончилось. Спустя две недели родителям надоело возить меня через всю Ригу к 5.30 утра, потом в школу, после чего – на еще одну тренировку.

С хоккеем пришлось завязать. Но любовь к нему осталась. Периодически играл на пруду или во дворе. Больше, впрочем, на приставке, началось еще с Sega Mega Drive. И продолжал плотно следить за лучшей игрой на льду. Умудрялся смотреть матчи НХЛ – в основном на видеокассетах. В прямом эфире тоже показывали, но редко. Затем я закончил школу. Пошел в университет, никак не связанный с журналистикой. Это были компьютерные технологии – царство цифр. Благо, так сложилось, что я одинаково хорошо дружу и с точными науками, и с гуманитарными. Поработал в сфере IT, съездил на год в Норвегию, все это время плотно следив за хоккеем. В основном – НХЛ. Ну а вернувшись, вдруг решился на кардинальную смену курса. Узнал о возможности поработать в Sports.ru. Условием было – активно вести блог. Через три месяца меня взяли на работу. Еще через три недели я написал свой первый текст в качестве автора сайта. Завертелось, закрутилось. И вот я получил этот приз. И понимаю, что это – только начало. Я ставил себе такую цель. Но это не была самоцель. Главная-то задача – просто быть лучшим и никогда не останавливаться. Тогда и призы придут, и все остальное.

Огромное спасибо Марату Сафину, который пригласил меня в "Спорт-Экспресс". И Евгению Зырянкину, который едва не уволил меня спустя три месяца, но дал возможность исправиться и дал мне тот толчок, который был необходим, чтобы я достиг этих высот. Главному редактору Максиму Максимову, который никогда не мешал и только помогал творить. И генеральному директору Сергею Новикову.

И, конечно, отдельное спасибо моей маме, всегда меня поддерживавшей, и моей коллеге по журналистскому цеху, а на самом деле – невесте Дарье Тубольцевой. Без них всего этого не случилось бы.

Игорь ЕРОНКО, 35 лет

Корреспондент газеты "Спорт-Экспресс" с июля 2015 по настоящее время. За время работы написал 869 статей.

В 2009-2010 годах работал в Норвегии инженером по проектированию яхт и моторных лодок. С 2010 по 2015 год корреспондент отдела хоккея спортивного сайта, редактор ленты новостей. С 2016 года – телекомментатор канала Евроспорт, с 2017-го – постоянный автор русскоязычной версии сайта НХЛ. С 2018-го года эксперт телеканала Матч ТВ.