22:00 | Хоккей — КХЛ

Игорь Еронко - лучший журналист хоккейного сезона!

Игорь ЕРОНКО с наградой КХЛ лучшему журналисту по итогам прошедшего сезона. Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru Игорь ЕРОНКО. Фото "СЭ"
Игорь ЕРОНКО с наградой КХЛ лучшему журналисту по итогам прошедшего сезона. Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru
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Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко признан Континентальной хоккейной лигой лучшим российским журналистом по итогам прошедшего сезона. На церемонии закрытия 10-го, юбилейного сезона КХЛ, Игорь получил приз имени Дмитрия Рожкова из рук актрисы Марии Кравченко.

 
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– Когда мне было 6 лет, родители отвели меня в хоккейную школу, – вспоминает Еронко. – Я неплохо катался, пусть хоккейные коньки были для меня непривычными – я привык к фигурным. Был мелковат, но подвижен и хорошо координированным – сказывались бальные танцы. Я постоянно играл в футбол с отцом и много бегал. Физика была в норме. В общем, меня взяли. Дело было в 89 году. Еще при Союзе. Я тащился от тренировок. Хотя поначалу там никакого хоккея и не было. Но все очень быстро закончилось. Спустя две недели родителям надоело возить меня через всю Ригу к 5.30 утра, потом в школу, после чего – на еще одну тренировку.

С хоккеем пришлось завязать. Но любовь к нему осталась. Периодически играл на пруду или во дворе. Больше, впрочем, на приставке, началось еще с Sega Mega Drive. И продолжал плотно следить за лучшей игрой на льду. Умудрялся смотреть матчи НХЛ – в основном на видеокассетах. В прямом эфире тоже показывали, но редко. Затем я закончил школу. Пошел в университет, никак не связанный с журналистикой. Это были компьютерные технологии – царство цифр. Благо, так сложилось, что я одинаково хорошо дружу и с точными науками, и с гуманитарными. Поработал в сфере IT, съездил на год в Норвегию, все это время плотно следив за хоккеем. В основном – НХЛ. Ну а вернувшись, вдруг решился на кардинальную смену курса. Узнал о возможности поработать в Sports.ru. Условием было – активно вести блог. Через три месяца меня взяли на работу. Еще через три недели я написал свой первый текст в качестве автора сайта. Завертелось, закрутилось. И вот я получил этот приз. И понимаю, что это – только начало. Я ставил себе такую цель. Но это не была самоцель. Главная-то задача – просто быть лучшим и никогда не останавливаться. Тогда и призы придут, и все остальное.

Огромное спасибо Марату Сафину, который пригласил меня в "Спорт-Экспресс". И Евгению Зырянкину, который едва не уволил меня спустя три месяца, но дал возможность исправиться и дал мне тот толчок, который был необходим, чтобы я достиг этих высот. Главному редактору Максиму Максимову, который никогда не мешал и только помогал творить. И генеральному директору Сергею Новикову.

И, конечно, отдельное спасибо моей маме, всегда меня поддерживавшей, и моей коллеге по журналистскому цеху, а на самом деле – невесте Дарье Тубольцевой. Без них всего этого не случилось бы.

Игорь ЕРОНКО, 35 лет
Корреспондент газеты "Спорт-Экспресс" с июля 2015 по настоящее время. За время работы написал 869 статей.
В 2009-2010 годах работал в Норвегии инженером по проектированию яхт и моторных лодок. С 2010 по 2015 год корреспондент отдела хоккея спортивного сайта, редактор ленты новостей. С 2016 года – телекомментатор канала Евроспорт, с 2017-го – постоянный автор русскоязычной версии сайта НХЛ. С 2018-го года эксперт телеканала Матч ТВ.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Индисс

Ангаже-мэнт! Ха-ха...

23:09

Таки да

Континентальная хоккейная лига признает лучшим хоть чорта лысого, лишь бы не рубящего правду-матку Шевченко, выводящего их всех на чистую воду :-)

22:57

Социалист Сафронов 2.0

Молодец!

22:52

Гарик "внук Наташи" Попов

Лучший,Рабинер.Во всём.

22:52

ion

Еронко в СЭ сейчас в плане хоккея сильнейший.

22:47

rusfed 2.0

Heja Sverige!

22:45

Thomas_Boy_

Так-то не утонуть бы в такой глубине понимания...

22:40

Vlad1992

мдяяяя. Еронко-зять Ротенберга?

22:39

spetrov

Поздравления Игорю!

22:39

Не брат

Внесу и я свои пять копеек в хор ценителей спортивной журналистики из местных экспертов. Считаю, что по глубине понимания хоккея Игорь выделяется среди коллег и желаю ему добавить в литературном слоге. Всегда с интересом читаю все его статьи. Молодец, поздравляю!

22:33

Thomas_Boy_

Похоже, в конкурсе всего один журналист участвовал.

22:15

За Арсеналий с децтва!))

Шевченко лучший, на второе поставлю Климовицкого, хоть он и обманул насчёт статьи про Кучерова.))

22:12

torpedon_

Дальний родственник роттенбергов?

22:11

Эд_19

А чего Шевченко так обделили? ))) Вон как пиарился весь сезон, и в довершении - болел до рукоприкладства довёл ) Во кому надо приз )))

22:10

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