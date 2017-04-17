Игорь Бутман: "Подошел к Дадонову и попросил клюшку с автографом. Для меня он был лучшим"

Народный артист России, давний болельщик СКА Игорь Бутман в интервью "СЭ" отметил, что питерский клуб на пути к чемпионству не имел тотального превосходства над соперниками. По его словам, команда имела преимущество благодаря сбалансированной командной игре во всех линиях и строгой дисциплине.

– По дороге к Кубку СКА проиграл всего два матча. Это везение или тотальное превосходство над всеми соперниками?

– Не такое уж и тотальное. СКА побеждал со счетом 3:2, 2:1, выигрывал в овертайме. Здесь были и удача, и дух победителя. Это была настоящая самоотверженная команда. Когда мы пришли в раздевалку после золотого матча, увидели, как ребята собрались в один круг и отпраздновали эту победу. Видно, что команда живет по принципу "Один за всех и все за одного". Многие молодые ребята прибавили по ходу этого сезона, стали большими мастерами. На них теперь любо-дорого смотреть – координация, скорость, а главное – самоотдача и самоотверженность. Все это составляющие победы. Как СКА нашел ключ к мощным атакам "Магнитки". Как здорово сыграли Коскинен и Шестеркин. Они несколько раз выручали команду по ходу финальной серии. Особенно в решающей игре, когда "Металлург" навалился так, что многие на трибуне были на грани сердечного приступа. Порой шайба попадала в штангу, но это не потому, что у "Магнитки" плохие нападающие, а потому, что у СКА хорошие защитники. Все играли очень строго. У армейцев было преимущество в каждом аспекте игры.

– Удалось выпить шампанского из кубка Гагарина? Каково оно на вкус?

– Вкус такой, что можно упасть! Глоток из кубка Гагарина лучше, чем самые дорогие шампанские мира.

– MVP плей-офф признали Василия Кошечкина. Согласны с решением Лиги или стоило выбрать хоккеиста из чемпионской команды?

– Это решение специалистов. Они понимают, что делают. Кошечкин отыграл великолепно, отразил огромное количество бросков.

– А кого назовете лучшим в СКА?

– Сегодня я подошел к Евгению Дадонову и попросил клюшку с автографом. Для меня он был лучшим! (Сергей ЯРЕМЕНКО)