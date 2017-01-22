Игорь Бобков: "Будет тяжело вернуться в "Адмирал" после Матча звезд и играть в тот же день"

Вратарь "Адмирала" и Дивизиона Чернышева Игорь Бобков выразил мнение, что игрокам будет тяжело вернуться в клубы после звездного уик-энда.

– Хоть и Матч звезд, играть овертайм старого формата 20 минут чистого времени непросто, – сказал Бобков. – Защитники помогали, но тяжело, конечно, когда дальняя лавка, и все равно вчетвером помогали. К перелетам уже привык, сейчас на второй день уже полегче. Конечно, будет тяжеловато вернуться в команду и в тот же день играть, но мы – профессионалы. Это наша работа. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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