Игорь Бобков: "Больше ничего не буду говорить про судейство. Судья всегда прав"

Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков поделился впечатлениями от победы над минским "Динамо" (4:3 ОТ).

– Мы смотрели видео, знали, как будет действовать минское "Динамо". У нас постоянно идет видеоразбор соперника, это норма. Но порой все шло не так, как надо. Главное, что победили и взяли важные два очка.

– Когалева, видимо, не было в вашем видеоразборе?

– Не видел, да.

– Вы были очень недовольны своим удалением за задержку игры. Щиток был в краске?

– Там трактовка интересная, но больше ничего не буду говорить про судейство. Судья всегда прав.

– Евгений Медведев уже дважды говорил, что "Авангарду" не хватает остроты в атаке. Вы видите все – и что скажете?

- Не знаю, сегодня остроты хватало. Широков попадал в шнурки, Михеев в третьем периоде в перекладину. Просто не везет, постоянно шайба не туда не попадает. Сегодня мы много создавали. (Игорь Еронко)

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