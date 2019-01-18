21:52 | Хоккей — КХЛ

Идеальное тело здорового человека. Жена Ковальчука снова взорвала соцсети

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Николь Ковальчук, являющаяся супругой нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в нижнем белье.

- Здоровое тело. Здоровая жизнь, - такой подписью сопровождается фото.

Пользователи оценили фотографию:

Вы в шикарной форме!!! - написала annayafankina.

Просто огонь!!! - такой комментарий оставила natalie_tverdovsky.

- Идеальная Николь, - написала helenaiv555.

Отметим, что Николь Ковальчук является матерью четверых детей.

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