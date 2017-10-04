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17:25 | Хоккей — КХЛ

"Хоттабыч" поддерживает "Салават Юлаев" на матче со СКА


"Салават Юлаев" уверен в победе над СКА в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В своем Твиттере пресс-служба уфимцев опубликовала фото экстравагантно одетого болельщика, которого можно принять за сказочного джинна Хоттабыча. "Сегодня точно победим", - прокомментировал "Салават" снимок. 

На данный момент помощь "старика Хоттабыча" не очень заметна - армейцы к середине первого периода ведут уже 3:0. 

Трансляция матча "Салават Юлаев" - СКА

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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