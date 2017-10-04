"Хоттабыч" поддерживает "Салават Юлаев" на матче со СКА

"Салават Юлаев" уверен в победе над СКА в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В своем Твиттере пресс-служба уфимцев опубликовала фото экстравагантно одетого болельщика, которого можно принять за сказочного джинна Хоттабыча. "Сегодня точно победим", - прокомментировал "Салават" снимок.

На данный момент помощь "старика Хоттабыча" не очень заметна - армейцы к середине первого периода ведут уже 3:0.

Трансляция матча "Салават Юлаев" - СКА