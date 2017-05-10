Хомицкий продлил контракт с "Сочи"

Защитник "Сочи" Вадим Хомицкий продолжит выступать за "леопардов", информирует официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан на один год. 34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за "Сочи" девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. В сезоне-2016/17 Хомицкий не набрал ни одного очка.

Напомним, ранее новые контракты с южанами подписали 10 игроков, а новичками "леопардов" стали еще 8 хоккеистов.