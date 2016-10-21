18:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Холлоуэй и Скотт должны вернуться в состав ЦСКА на следующей неделе

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Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что канадские нападающие армейцев Бад Холлоуэй и Грег Скотт готовы играть и должны принять участие в домашних матчах чемпионата КХЛ на следующей неделе.

Бад Холлоуэй и Грег Скотт уже готовы играть, просто пока мы решили их поберечь, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – В Новокузнецке в субботу они не сыграют, а в ближайших домашних матчах они уже должны вернуться в состав.

Холлоуэй не выходил на лед в матчах КХЛ с 20 сентября, Скотт пропустил последние четыре игры ЦСКА. 25 октября красно-синие примут в Москве "Медвешчак", а 27 октября – "Слован".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161021/1111116088.html

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