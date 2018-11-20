Хоккейная журналистка ответила Уитни на слова о русских женщинах

Комментатор и корреспондент "Матч ТВ" Евгения Головина прокомментировала "СЭ" слова бывшего защитника "Сочи" Райана Уитни, который назвал российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами".

- Меня его высказывания абсолютно не обижают. Во всем мире известно, что русские девушки самые привлекательные, красивые. Ему, скорее всего, кто-то не угодил, поэтому он так некорректно высказался. По большей своей массе, девушки в России очень красивые. Все это отмечают, и иностранцы в том числе. У меня, наверное, субъективное мнение, потому что я не мужчина. Когда противоположная сторона таким образом высказывается, значит, он хочет кого-то этим задеть. По девушкам так проходиться совсем не хорошо, излагая очень обидные фразы. (Арман Мкртчян)