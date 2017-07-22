Хоккеисты "Динамо" подали заявления в трудовую инспекцию из-за долгов

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко отметил, что игроки подали заявления в трудовую инспекцию из-за невыплаченных долгов по зарплате. Ранее стало известно, что долги перед хоккеистами составляют около 800 миллионов рублей.

– Мы подали заявления в трудовую инспекцию, – приводит ТАСС слова Еременко. - Дальше с нашими долгами будет уже разбираться государство. Было изначально понятно, что так и будет. Ничего не меняется.

Напомним, что в начале июля 42 хоккеиста "Динамо" получили статус неограниченно свободных агентов.