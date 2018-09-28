Хоккеист "Ак Барса" посвятил победу над "Амуром" умершему тренеру

Форвард "Ак Барса" Владислав Кара после выигранного матча у "Амура" (3:1) поделился эмоциями от игры.

- Я не знаю почему мы добавляем только после того, как пропусти, - сказал Кара.

- Главное, что в перерыве у нас не было никакой паники и криков. Тренер спокойно нам все объяснил и мы знали, что нужно делать.

И ещё. Я хотел бы посвятить эту победу человеку, ушедшему из жизни, моему первому тренеру Каневу Алексею Аристарховичу, который меня с шести лет вёл, он ставил на коньки меня, дал все азы. Это победа для него. Жаль, что не удалось забить, - сказал нападающий казанского клуба. (Артур Еникеев)