Hokej.cz: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева"

Чешский портал hokej.cz предположил, что ЦСКА является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина-2018. Автор статьи об армейцах провел оригинальное сравнение: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева".
В частности, упоминается усиление из НХЛ в лице Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Романа Любимова. Кроме того, к команде присоединились игроки из "Сибири" Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, а также Кирилл Капризов из ЦСКА.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" (2-4).
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ЦСКА вооружились детьми, которые еще ничего не выигрывали))) прошаренные дяди, которые реально хотят выиграть трофей, покупают сразу Ковальчуков, Дацюков, Кузнецовых))) чтобы наверняка)))
20:08
Владислав
Ну, до ЦСКА далеко, но то, что и второй армейский клуб положил большой орган на все правила по лимитному зарплату - это факт
19:35
Спринт
Капризов перешел в ХК ЦСКА из ЦСКА? Оригинальный бред!
19:24