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Hokej.cz: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева"

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Чешский портал hokej.cz предположил, что ЦСКА является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина-2018. Автор статьи об армейцах провел оригинальное сравнение: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева". 

В частности, упоминается усиление из НХЛ в лице Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Романа Любимова. Кроме того, к команде присоединились игроки из "Сибири" Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, а также Кирилл Капризов из ЦСКА.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" (2-4).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

ЦСКА вооружились детьми, которые еще ничего не выигрывали))) прошаренные дяди, которые реально хотят выиграть трофей, покупают сразу Ковальчуков, Дацюков, Кузнецовых))) чтобы наверняка)))

20:08

Владислав

Ну, до ЦСКА далеко, но то, что и второй армейский клуб положил большой орган на все правила по лимитному зарплату - это факт

19:35

Спринт

Капризов перешел в ХК ЦСКА из ЦСКА? Оригинальный бред!

19:24