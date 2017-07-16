Hokej.cz: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева"

Чешский портал hokej.cz предположил, что ЦСКА является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина-2018. Автор статьи об армейцах провел оригинальное сравнение: "ЦСКА вооружился, как СССР в эпоху Брежнева".

В частности, упоминается усиление из НХЛ в лице Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Романа Любимова. Кроме того, к команде присоединились игроки из "Сибири" Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, а также Кирилл Капризов из ЦСКА.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил "Локомотиву" (2-4).