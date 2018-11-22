Хохлов подписал контракт с "Северсталью"

Защитник Илья Хохлов стал игроком "Северстали", информирует официальный сайт команды. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Хохлов уже выступал в составе "Северстали" в сезонах-2014/15 и 2015/16. Нынешний сезон игрок начинал в минском "Динамо", за которое провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. 19 ноября клуб из столицы Белоруссии расторг контракт с Хохловым.

"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 чоков.

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