Хохлов подписал контракт с "Северсталью"

Защитник Илья Хохлов стал игроком "Северстали", информирует официальный сайт команды. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.
Хохлов уже выступал в составе "Северстали" в сезонах-2014/15 и 2015/16. Нынешний сезон игрок начинал в минском "Динамо", за которое провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. 19 ноября клуб из столицы Белоруссии расторг контракт с Хохловым.
"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 чоков.
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