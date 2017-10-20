Хлопотов стал игроком "Сочи"

"Сочи" объявил на официальном сайте о договоренности с ЦСКА по переходу нападающего Вадима Хлопотова. Армейцы получили за 23-летнего игрока денежную компенсацию. За новую команду он будет выступать под номером 14.

По ходу текущего сезона Хлопотов выступал в ВХЛ за "Звезду". Форвард в 15 играх забросил девять шайб и сделал семь результативных передач. В Континентальной хоккейной лиге на его счету 79 матчей и десять (5+5) очков.