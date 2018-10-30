ХК "Спартак" - о переговорах со Знарком: "Это плод фантазии журналиста"

Хоккейный клуб "Спартак" на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что Олег Знарок может воглавить команду. В заявлении подчеркивается, что никаких переговоров стороны не вели.

– В связи с появившимися в СМИ сообщениями о переговорах с Олегом Знарком ХК "Спартак" официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности, – говорится в сообщении красно-белых. – Никаких предметных переговоров с экс-главным тренером сборной России клуб не вел, в связи с чем фигурировавшая в тексте сумма гонорара специалисту является плодом фантазии журналиста, опубликовавшего данную информацию. Мы с большим уважением относимся к Олегу Знарку, доказавшему свою тренерскую состоятельность в работе на клубном уровне и в национальной сборной, и считаем данную публикацию некорректной и неэтичной. В настоящее время "Спартак" работает под руководством тренерского штаба в составе Алексея Жамнова, Игоря Уланова и Максима Соловьёва. До перерыва в регулярном чемпионате КХЛ никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется.

"Спартак" всегда открыт для представителей СМИ, которым клуб в любой момент готов предоставить всю имеющуюся информацию.