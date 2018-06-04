ХК "Куньлунь" пояснил слова генменеджера, сказанные финскому изданию

В пресс-службе ХК "Куньлунь" пояснили слова президента клуба Райтиса Пилсетниекса о переходе Магнуса Хелльберга в СКА.

- К сожалению, мы имеем дело с ситуацией, которая изначально располагает к двусмысленности. Комментарий был дан финскому изданию на английском языке, потом переведен на финский, а после этого - на русский. В такой ситуации очень важен точный и грамотный перевод. Поэтому появляются, например, такие выражения, как "право голоса", которых изначально не было и в помине. Журналист задал вопрос: "Было ли в вашей власти воспрепятствовать переходу Хелльберга?", и получил ответ: "Конечно, было, но это не всегда вопрос власти, это вопрос выбора и предпочтений". Далее следовала пояснительная часть, которую автор, судя по всему, решил вообще не включать в свою статью: "Мы понимали, что для Магнуса это будет шаг вперед. Он получит реальный шанс выиграть титул и произвести ещё большее впечатление на тренеров сборной Швеции. Если бы после всего того, что он для нас сделал, мы стали бы препятствовать его прогрессу - что это была бы за благодарность?"

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