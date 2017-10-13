Хиетанен выбыл до 19 октября, Желдаков - до 30 ноября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила список травмированных игроков. Как сообщает официальный сайт лиги, защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен из-за повреждения выбыл на неделю, защитник нижегородского "Торпедо" Григорий Желдаков - до 30 ноября. Форвард "Лады" Сергей Соин и его одноклубник Кристапс Сотниекс внесены в список травмированных до 6 ноября.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Торпедо НН
- Динамо Москва (хоккей)
- Лада (Хоккей)
- Сергей Соин
- Юусо Хиетанен
- Кристапс Сотниекс
- Григорий Желдаков
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