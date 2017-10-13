20:07 | Хоккей — КХЛ

Хиетанен выбыл до 19 октября, Желдаков - до 30 ноября


Континентальная хоккейная лига (КХЛ​) обновила список травмированных игроков. Как сообщает официальный сайт лиги, защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен​ из-за повреждения выбыл на неделю, защитник нижегородского "Торпедо" Григорий Желдаков - до 30 ноября. Форвард "Лады" Сергей Соин и его одноклубник Кристапс Сотниекс​ внесены в список травмированных до 6 ноября.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/10/13/363453.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий