Хиетанен, Корягин и Бойд подписали контракты с "Динамо"

Московское "Динамо" на официальном сайте спортивного сообщества объявило о заключении контрактов с тремя хоккеистами. Соглашения на два года подписали защитники Юусо Хиетанен и Глеб Корягин, а также нападающий Дастин Бойд.

В прошлом сезоне 32-летний Хиетанен набрал 30 (12+18) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На свету 22-летнего Корягина 5 (1+4) очков в 46 матчах за "Ладу". 31-летний Бойд с 2011 года выступал за "Барыс", а в прошлом сезоне записал на свой счет 8 голов и 6 передач в 30 матчах "регулярки".