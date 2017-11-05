Хет-трик Вея помог "Барсу" обыграть ЦСКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над ЦСКА – 5:3.

В составе клуба из Казахстана хет-триком отметился нападающий Линден Вей, форвард Мартен Сан-Пьер набрал три (1+2) очка, Найджел Доус записал на свой счет два (0+2) балла.

Данная победа стала для подопечных Евгения Корешкова четвертой подряд. "Барыс" прервал беспроигрышную серию ЦСКА, которая составляла четыре игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - ЦСКА - 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Голы: Петров - 4 (Ничушкин, Киселевич), 4:25 - 0:1. Жайлауов - 7 (Сан-Пьер), 21:02 - 1:1. Вей - 9 (бол., Сан-Пьер), 23:18 - 2:1. Вей - 10 (Доус, Даллмэн), 29:45 - 3:1. Сан-Пьер - 6 (бол., Вей), 36:16 - 4:1. Попов - 5 (Киселевич, Ничушкин), 40:12 - 4:2. Пашнин - 1, 41:58 - 4:3. Вей - 11 (п.в., Доус, Сан-Пьер), 58:55 - 5:3.

Нереализованный буллит: Капризов (59:56, ЦСКА).

Вратари: Кудрявцев - Сорокин (58:44 - 58:55, 59:05).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 26 (10+9+7) - 42 (10+15+17).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

5 ноября. Астана. "Барыс Арена".

Турнирная таблица – здесь