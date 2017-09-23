Хет-трик Трунева помог "Спартаку" обыграть "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" дома обыграл "Куньлунь" со счетом 6:2. В составе москвичей хет-триком отметился Максим Трунев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Куньлунь" (Пекин) – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Стоа – 3 (Лещенко, Хохлачев), 0:31 – 1:0. Трунев – 1, 18:35 – 2:0. Радил – 3 (бол., Стоа, Пепеляев), 25:12 – 3:0. Дефацио – 6 (бол., Брюле, Йип), 28:38 – 3:1. Трунев – 2 (Воронин, Кулик), 53:05 – 4:1. Радил – 4 (бол., Хохлачев, Пепеляев), 53:59 – 5:1. Кейн – 5 (Чипчура), 55:05 – 5:2. Трунев – 3 (п.в.), 59:28 – 6:2.

Вратари: Свенссон – Хелльберг (57:01 – 59:28).

Штраф: 16 – 30.

Броски: 33 (10+10+13) – 31 (11+7+13).

Судьи: Одиньш, Франо.

23 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.