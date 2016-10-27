Хет-трик Ткачева принес "Ак Барсу" победу над "Югрой"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Югру". Хет-триком в составе казанской команды отметился нападающий Владимир Ткачев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ткачев - 9 (Чибисов), 6:29 - 1:0. Ткачев - 10, 12:47 - 2:0. Глухов - 1 (Глинкин, Попов), 13:14 - 3:0. Ткачев - 11 (бол., Свитов, Лукоянов), 37:34 - 4:0. Д. Хлыстов - 3 (Двуреченский, Медведев), 42:03 - 4:1.
Вратари: Галимов - Фокин.
Штраф: 10 - 12.
Броски: 41 (14+17+10) - 15 (6+4+5).
Судьи: Кислов, Комаров.
27 октября. Казань. "Татнефть Арена".