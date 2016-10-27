21:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Хет-трик Ткачева принес "Ак Барсу" победу над "Югрой"

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"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Югру". Хет-триком в составе казанской команды отметился нападающий Владимир Ткачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ткачев - 9 (Чибисов), 6:29 - 1:0. Ткачев - 10, 12:47 - 2:0. Глухов - 1 (Глинкин, Попов), 13:14 - 3:0. Ткачев - 11 (бол., Свитов, Лукоянов), 37:34 - 4:0. Д. Хлыстов - 3 (Двуреченский, Медведев), 42:03 - 4:1.

Вратари: Галимов - Фокин.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 41 (14+17+10) - 15 (6+4+5).

Судьи: Кислов, Комаров.

27 октября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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