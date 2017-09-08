Хет-трик Широкова помог СКА разгромить "Северсталь"

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно уступила СКА (2:7). Хет-триком в составе питерской команды отметился Сергей Широков, 3 (1+2) очка на счету Максима Карпова.

Для СКА это восьмая победа в восьмой встрече на старте турнира.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Голы: Широков - 6 (Карпов), 4:43 - 0:1. Голик - 1 (Евсеенков), 5:13 - 1:1. Плотников - 1 (бол., Дацюк, Гусев), 7:58 - 1:2. Карпов - 1 (Калинин), 14:08 - 1:3. Широков - 7 (Калинин, Хафизуллин), 25:09 - 1:4. Странски - 2 (Голик, Евсеенков), 32:19 - 2:4. Прохоркин - 3 (Рукавишников, Гусев), 33:40 - 2:5. Ковальчук - 8 (бол., Дацюк, Плотников), 46:44 - 2:6. Широков - 8 (бол., Карпов), 53:45 - 2:7.

Вратари: Магарилов (Артамкин, 25:09) - Шестеркин.

Штраф: 14 - 4.

Броски: 22 (8+5+9) - 41 (16+11+14).

Судьи: Кислов, Оскирко.

8 сентября. Череповец. Ледовый дворец.