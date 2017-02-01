Хет-трик Шипачева принес СКА победу над "Салаватом Юлаевым"

В матче регулярного КХЛ СКА в гостях обыграл "Салават Юлаев" со счетом 3:1. Хет-трик оформил нападающий питерцев Вадим Шипачев. Единственную шайбу в составе команды Игоря Захаркина забросил Энвер Лисин. Отметим, что уфимский клуб потерпел восьмое поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Шипачев – 22 (бол., Белов, Дадонов), 20:56 – 0:1. Шипачев – 23 (Дадонов, Гусев), 31:05 – 0:2. Лисин – 14 (Логинов, Паршин), 45:24 – 1:2. Шипачев – 24 (Войнов, Дадонов), 50:24 – 1:3.

Вратари: Гаврилов (Сведберг, 20:00) – Шестеркин.

Штраф: 18 – 2.

Броски: 26 (12+3+11) – 30 (9+11+10).

Судьи: Гусев, Оленин.

1 февраля. Уфа. "Уфа Арена".