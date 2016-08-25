Хет-трик Петерссона принес "Сочи" победу над "Йокеритом"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" одержал победу над "Йокеритом" - 3:2. В этой встрече нападающий хозяев Андре Петерссон набрал три очка, оформив хет-трик.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Петерссон - 1 (бол., Максвелл, О`Делл), 3:38 - 1:0. Петерссон - 2 (бол., Костицын, Фантенберг), 19:07 - 2:0. Геноуэй - 1 (Яакола, Регин), 19:39 - 2:1. Йормакка - 1 (бол., Геноуэй, Салминен), 35:42 - 2:2. Петерссон - 3, 59:04 - 3:2.

Вратари: Барулин - Запольски (59:23).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 23 (10+6+7) - 38 (13+13+12).

Судьи: Кулаков, Оленин.

25 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".