00:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

Хет-трик Окулова помог "Сибири" обыграть "Слован"

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"Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Слован" – 5:2. В составе гостей хет-триком отметился нападающий Константин Окулов. Словацкий клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Окулов - 8 (Шалунов), 6:28 - 0:1. Окулов - 9 (А. Глухов, Меньшиков), 16:49 - 0:2. Чичу - 9 (бол., Браст), 23:05 - 1:2. Окулов - 10 (бол., А. Глухов), 37:06 - 1(cat). Бойчак - 3 (Шалунов), 37:47 - 1:4. Смоленяк - 4 (Чичу), 48:31 - 2:4. Беляков - 2 (Бойчак, Санников), 55:36 - 2:5.

Вратари: Браст - Тэйлор.

Штраф: 27 - 12.

Броски: 29 (10+11+8) - 25 (8+10+7).

Судьи: Бутурлин, Сергеев.

30 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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