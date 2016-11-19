Хет-трик Мозякина помог "Магнитке" победить "Спартак" в Москве

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл магнитогорскому "Металлургу". Красно-белые установили рекорд посещаемости – на игру пришло более 10 тысяч человек.

Решающим стал второй период, когда гости забросили четыре безответные шайбы. В составе гостей хет-трик оформил нападающий Сергей Мозякин, который стал лучшим снайпером "Магнитки" в истории. Партнеры Мозякина по тройке также набрали по 3 очка: у Даниса Зарипова – три передачи, у Яна Коваржа – гол и две передачи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Голы: Мозякин – 22 (Коварж, Бирюков), 20:30 – 0:1. Осала – 7 (бол., Терещенко, Береглазов), 27:04 – 0:2. Мозякин – 23 (бол., Ли, Зарипов), 29:45 – 0:3. Коварж – 15 (бол., Ли, Зарипов), 34:52 – 0:4. Мозякин – 24 (Зарипов, Коварж), 43:16 – 0:5. Стоа – 14, 46:21 – 1:5.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 29:45) – Самсонов.

Штраф: 10 – 16.

Броски: 43 (20+15+8) – 25 (8+10+7).

Судьи: Гофман, Фатеев.

19 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".