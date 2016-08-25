Хет-трик Ковальчука, шайбы Дацюка, Войнова и Плотникова помогли СКА разгромить "Салават"

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Салават Юлаев". Хет-триком отметился Илья Ковальчук (на его счету еще 3 передачи), свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Павел Дацюк, Сергей Плотников отличился впервые с февраля 2015 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Дацюк - 1 (Войнов, Ковальчук), 0:30 - 1:0. Войнов - 1 (Ковальчук, Дацюк), 11:31 - 2:0. Ковальчук - 1 (бол., Дадонов, Шипачев), 21:30 - 3:0. Ковальчук - 2 (Белов, Плотников), 32:24 - 4:0. Плотников - 1 (Ковальчук), 39:58 - 5:0. Ковальчук - 3 (Дацюк), 48:37 - 6:0. Хартикайнен - 1 (Энгквист, Умарк), 52:34 - 6:1. Гусев - 1 (Шипачев, Хафизуллин), 58:38 - 7:1.

Вратари: Коскинен - Сведберг.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 44 (16+13+15) - 17 (3+8+6).

Судьи: Беляев, Ержабек.

25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.