21:49 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Хет-трик Ковальчука, шайбы Дацюка, Войнова и Плотникова помогли СКА разгромить "Салават"

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СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Салават Юлаев". Хет-триком отметился Илья Ковальчук (на его счету еще 3 передачи), свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Павел Дацюк, Сергей Плотников отличился впервые с февраля 2015 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Дацюк - 1 (Войнов, Ковальчук), 0:30 - 1:0. Войнов - 1 (Ковальчук, Дацюк), 11:31 - 2:0. Ковальчук - 1 (бол., Дадонов, Шипачев), 21:30 - 3:0. Ковальчук - 2 (Белов, Плотников), 32:24 - 4:0. Плотников - 1 (Ковальчук), 39:58 - 5:0. Ковальчук - 3 (Дацюк), 48:37 - 6:0. Хартикайнен - 1 (Энгквист, Умарк), 52:34 - 6:1. Гусев - 1 (Шипачев, Хафизуллин), 58:38 - 7:1.

Вратари: Коскинен - Сведберг.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 44 (16+13+15) - 17 (3+8+6).

Судьи: Беляев, Ержабек.

25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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БигБосс

следующая юбилейная - 600-я...

14:53

740

Я это видел в живую! Феерично.... жаль, что тока первая пятерка тащила шайбы.... (ну и Сыроежкин)...

10:00

Основной

А где конно-дынЯмовские слезы?-)

04:56

TiJR

А почему на засчитали пасы при первой шайбе Ковальчука в большинстве? Там вроде Дадонову и Шипачеву по пасу должны были засчитать, разве нет?)

22:08 25 августа

СантехНИК

Ковальчук разбушевался...

21:55 25 августа

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