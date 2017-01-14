Хет-трик Казакова принес "Адмиралу" победу над "Йокеритом"

"Адмирал" в овертайме обыграл "Йокерит" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев хет-триком отметился Максим Казаков – на его счету и победная шайба в дополнительное время. По голу забили Виктор Александров и Джонатон Блум. У "Йокерита" отличились Вилле Лаюнен, Йессе Йоэнсуу, Чарльз Геноуэй и Брайан О'Нилл.

"Адмирал" идет на 8-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Йокерит" занимает седьмую строчку на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Йокерит" (Хельсинки) – 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)