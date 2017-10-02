Хет-трик Хаудена помог минскому "Динамо" разгромить московское

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло московских одноклубников - 5:1. Хет-три в этом поединке сделал канадский форвард Куинтон Хауден.

Отметим, для москвичей это второе поражение подряд. Минчане шестую победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Москва) - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Брюквин - 6 (Игумнов, А. Алексеев), 8:12 - 0:1. Хауден - 4 (Лингле, Павлович), 12:33 - 1:1. Кулаков - 1 (бол., Матерухин, Граньяни), 17:09 - 2:1. Хауден - 5 (бол., Граньяни, Павлович), 28:36 - 3:1. Хауден - 6 (Гаврус), 56:08 - 4:1. Степанов - 2 (Китаров), 59:03 - 5:1.

Вратари: Энрот - Бочаров.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 39 (13+10+16) - 31 (15+7+9).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

2 октября. Минск. Минск-Арена.