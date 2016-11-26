17:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Хет-трик Гареева помог "Автомобилисту" обыграть "Куньлунь"

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"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Куньлунь" - 4:3. Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Артем Гареев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Голы: Гареев - 6 (бол., Михнов, Василевский), 25:22 - 1:0. Тичар - 9 (Чесалин, Волков), 32:11 - 2:0. Яласваара - 4 (Рау, Коллинс), 47:30 - 2:1. Гареев - 7 (Михнов, Коукал), 48:20 - 3:1. Гареев - 8, 52:49 - 4:1. Коллинс - 4, 56:00 - 4:2. Бакош - 4 (Беллемор), 58:43 - 4:3.

Вратари: Сохатский - Макаров.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 30 (9+15+6) - 27 (11+7+9).

Судьи: Бутурлин, Фатеев.

26 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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