Хет-трик Доуса помог "Барысу" обыграть Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над "Слованом" – 5:2.

В этой встрече автором трех заброшенных шайб стал нападающий "барсов" Найджел Доус. Его одноклубники Мартен Сан-Пьер и Линден Вей набрали по два балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Слован" (Братислава) – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Эберт – 4 (Геноуэй), 2:19 – 0:1. Доус – 26 (Сан-Пьер), 2:59 – 1:1. Штясны – 2 (Скалицки, Щербатов), 9:57 – 1:2. Вей – 8 (бол., Дитц), 26:39 – 2:2. Старченко – 2 (Сауторн), 39:19 – 3:2. Доус – 27 (бол., Сан-Пьер), 43:25 – 4:2. Доус – 28 (бол., Вей), 43:42 – 5:2.

Вратари: Карлссон – Мазанец.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 32 (6+20+6) – 37 (10+12+15).

Судьи: Гусев, Кулаков.

1 ноября. Астана. "Барыс-Арена".

Турнирная таблица – здесь