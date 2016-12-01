Хет-трик Дадонова помог СКА обыграть "Куньлунь"

СКА обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился со счетом 5:3. Три шайбы в этой игре забросил нападающий питерской команды Евгений Дадонов.

Для СКА эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. Команда лидирует в Западной конференции. Китайский клуб после этого матча остался на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Саллинен - 3 (Тайми, Ярвинен), 14:05 - 1:0. Плотников - 10 (Ковальчук, Зубарев), 17:13 - 1:1. Дадонов - 18 (Гусев, Хафизуллин), 21:06 - 1:2. Коскиранта - 10 (Тихонов, Гусев), 22:17 - 1:3. Флери - 6 (Коллинс), 37:55 - 2:3. Дадонов - 19 (бол., Чудинов, Шипачев), 41:18 - 2:4. Дадонов - 20 (Шипачев), 55:40 - 2:5. Мянтюля - 7 (бол., Виделль, Рау), 58:07 - 3:5.

Вратари: Макаров - Шестеркин.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 22 (7+7+8) - 37 (25+12+0).

Судьи: Наумов, Раводин.

1 декабря. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.