Хет-трик Бочарова принес "Сочи" победу над "Ак Барсом" на Sochi Hockey Open

"Сочи" обыграл "Ак Барс" со счетом 5:3 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Отметим, что хозяева турнира одержали первую победу в четырех встречах, в то время как у действующих обладетелей Кубка Гагарина – одна победа и два поражения.

В составе победителей хет-трик на счету Станислава Бочарова, по шайбе забросили Александр Акмальдинов и Денис Мосалев. У казанцев отличились Владислав Кара, Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Sochi Hockey Open

"Сочи" (Сочи) – "Ак Барс" (Казань) – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Бочаров – 2 (бол., Подшендялов, Йокипакка), 8:41 – 1:0. Бочаров – 3 (бол., О`Делл, Подшендялов), 22:54 – 2:0. Акмальдинов – 1 (Рахимуллин, Томилин), 23:44 – 3:0. Кара – 2 (Клинкхаммер, Марков), 37:47 – 3:1. Ткачев – 2, 49:00 – 3:2. Мосалев – 1 (Погоришный), 50:05 – 4:2. Галиев – 2 (бол., Зарипов), 54:26 – 4:3. Бочаров – 4 (Погоришный), 57:09 – 5:3.

Вратари: Шикин – Гарипов (58:53).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

7 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".