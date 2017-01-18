Херсли выбыл как минимум до середины февраля

Защитник СКА Патрик Херсли получил травму нижней части тела, перенесет операцию и восстановится не раньше, чем к середине февраля, информирует "Р-Спорт". Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б), который прошел 9 января. После игры главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что у 30-летнего хоккеиста повреждение колена.

Отмечается, что Херсли перенесет операцию в одной из немецких клиник. Восстановление хоккеиста займет не меньше трех недель, после чего он сможет продолжить подготовку к плей-офф.

Херсли перешел в СКА из "Локомотива" по ходу регулярного чемпионата. В составе армейцев швед провел 20 матчей, в которых забросил три шайбы, шесть раз ассистировал партнерам и заработал показатель полезности "+11".