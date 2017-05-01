Херсли выбирает между СКА и Швейцарией

Защитник СКА Патрик Херсли может покинуть клуб этим летом. По информации sydsvenskan.se, игрок выбирает между армейским клубом и клубом чемпионата Швейцарии (скорее всего, речь идет о "Лугано").

Херсли переехал в КХЛ в 2014 году, подписав контракт с "Сибирью". В следующем сезоне он перешел в "Локомотив", а к СКА присоединился по ходу чемпионата-2016/17. Всего в минувшем сезоне он набрал 14 (5+9) очков в 30 играх "регулярки", а также 18 (6+12) баллов в 16 поединках плей-офф и помог СКА завоевать Кубок Гагарина.