Херсли - победитель конкурса на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Защитник СКА Патрик Херсли победил в конкурсе на самый сильный бросок в рамках мастер-шоу Матча звезд КХЛ. После удара шведского игрока питерцев шайба развила скорость 165.98 км/ч.

Благодаря этому результату дивизион Боброва вышел вперед – в его активе два выигранных конкурса. Еще по одному конкурсу выиграли дивизионы Харламова и Чернышева. Ни одной победы в конкурсах у дивизиона Тарасова.

Патрик Херсли и его бросок скоростью 165.98 км/ч выводят дивизион Боброва вперед. #KHLAllStar pic.twitter.com/pkMLGa0OW6 – КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.

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