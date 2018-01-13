12:30 | Хоккей — КХЛ

Херсли - победитель конкурса на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звезд КХЛ


Защитник СКА Патрик Херсли победил в конкурсе на самый сильный бросок в рамках мастер-шоу Матча звезд КХЛ. После удара шведского игрока питерцев шайба развила скорость 165.98 км/ч.

Благодаря этому результату дивизион Боброва вышел вперед – в его активе два выигранных конкурса. Еще по одному конкурсу выиграли дивизионы Харламова и Чернышева. Ни одной победы в конкурсах у дивизиона Тарасова.

Матч звезд КХЛ. Мастер-шоу. LIVE!

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