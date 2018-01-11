Херсли наградили буденовкой

Защитник СКА Патрик Херсли после победы над "Локомотивом" (1:0) надел буденовку. Этот головной убор армейцы присуждают лучшему по их мнению игроку матча.

– Матч получился тяжелым – сказал Херсли. – С эмоциональной точки зрения он не совсем дотягивал до плей-офф, то по содержанию игры точно соответствовал. Это серьезное испытания.

– В раздевалке вы надели головной убор, который дают лучшему игроку матч (буденовку – прим. "СЭ"). Вам ее часто вручают?

– Мне – впервые с прошлого плей-офф. Такая шапка – наша традиция. Ее дают тому, кто проявил себя ярче всех. Очень рад, что мне присудили этот приз. Это значит, что в следующий раз лучшего буду определять я. (Сергей ЯРЕМЕНКО)