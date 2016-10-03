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Херсли и "Локомотив" ведут переговоры о расторжении контракта

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Агент защитника "Локомотива" Патрика Херсли Глеб Чистяков подчеркнул, что ведет переговоры о расторжении контракта своего подопечного с ярославцами. В текущем сезоне 30-летний швед провел за железнодорожников семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и забросил одну шайбу.

- Мы действительно работаем над расторжением контракта с "Локомотивом", - приводит "Р-Спорт" слова Чистякова. - Наверное, Херсли не вписался в тренерскую концепцию клуба, хотя этот вопрос больше к тренерам клуба, а не ко мне. Что касается интереса к нему со стороны других клубов, то мы сможем говорить об этом после того как закончим с "Локомотивом".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161003/1108697832.html

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