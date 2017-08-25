Хенрик Карлссон: "Каждый игрок "Барыса" потрудился на славу ради победы"

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон после победы над "Спартаком" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что играть в Астане одно удовольствие. Голкипер подчеркнул, что встреча против красно-белых выдалась напряженной.

– Немного нервничал перед игрой, как это обычно бывает на старте сезона. Всегда хочется начать новый хоккейный год с победы, это задает определенный тон, – приводит Today.kz слова Карлссона. – Сегодня каждый из нас потрудился на славу ради этой победы. "Спартак" приехал настроенный, по-спортивному злой, так как предыдущий матч они проиграли. В итоге встреча получилась напряженной. На протяжении двух периодов счет не был открыт. Но мы, наконец, забили аж на 39 минуте.

– После того как счет стал 1:0 в пользу "Барыса", переживаний, наверное, добавилось для вратаря? Ведь одна неосторожность, и "Спартак" мог бы сравнять счет.

– Конечно, это самое некомфортное преимущество в счете для вратарей. Одна ошибка и все, снова у всех шансы равны. "Спартак" в третьем периоде добавил, много работы было у нас. Все парни здорово помогли мне и общими усилиями оставили ворота нетронутыми.

– Заметили, как жители Астаны соскучились по хоккею?

– Да, эту поддержку не услышать невозможно. Мы все очень благодарны болельщикам за их эмоции и энергию. На такой арене, да при такой атмосфере играть одно удовольствие. Надеюсь, все продолжится в том же духе. Ждем вас на мачте с рижским "Динамо". Нет времени на раскачку, нужно брать как можно больше очков.