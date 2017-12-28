Хенрик Карлссон дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между "Барысом" и "Ак Барсом" (2:5). Как сообщает официальный сайт лиги, вратарь астанинской команды Хенрик Карлссон дисквалифицирован на два встречи и подвергнут денежному штрафу за оскорбление судей и неспортивное поведение. Он также был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

Однако так как для 34-летнего голкипера это уже второй дисциплинарный штраф до конца игры в сезоне, на него накладывается дополнительная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

В текущем сезоне Карлссон провел 42 встречи в КХЛ, процент отраженных бросков - 91,4.