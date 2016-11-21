Хегстрем покинул "Спартак"

"Спартак" расторг контракт со шведским защитником Маркусом Хегстремом. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов. Хегстрем подписал однолетний контракт с красно-белыми летом 2016 года. В 30 матчах текущего сезона КХЛ он забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач.

- С Хегстремом соглашение было расторгнуто согласно регламенту. У нас есть кандидатура игрока, с которым мы ведем переговоры, и это не защитник, - цитирует ТАСС Жамнова. - Нам надо сейчас усиливать атаку.

К нам никто не обращается, никого отдавать мы не собираемся. Впереди 30 матчей, есть еще шанс попасть в плей-офф.