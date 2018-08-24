Хартли про разговоры с судьями: "Много чего слышал про матчи против СКА в Санкт-Петербурге"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после матча со СКА (2:4) в рамках турнира имени Пучкова подвел итоги встречи.

– Вы много разговаривали с судьями по ходу матча со СКА. Что говорили им?

– Я много чего слышал про игры против СКА в Санкт-Петербурге. Тут впервые столкнулся. И это было занимательно.

– СКА – один из главных фаворитов КХЛ. Как вам эта команда?

– Последние два года я весной приезжал в сборную Латвии и смотрел каждый матч плей-офф КХЛ. Так что очень много чего знаю о СКА, ЦСКА, "Магнитке", "Ак Барсе", "Салавате" и других командах. Плюс – многие из СКА играли за сборную России на чемпионате мира. Так что соперник меня не удивил. Армейцы очень сильны. И меня совсем не удивляет, что они фавориты из года в год. Клуб мирового уровня с сильными ветеранами и отличной молодежью. Их очень трудно обыграть. Но все-таки можно.

Матч оказался очень полезным. Мы увидели, что делаем хорошо. Хотя увидели и то, что в некоторых вещах должны прибавлять. Можно многое предусмотреть, но хоккей – игра, состоящая из ошибок. А в мире – только один Павел Дацюк. И он играет в СКА. Есть игроки, которые определяют исходы игры. Дацюк – один из них, но у армейцев есть и другие, причем немало. Понравилось, что мы бились от начала и до конца, создавали максимум сложностей сопернику. Это именно то, что мы хотим сделать частью культуры "Авангарда". (Игорь ЕРОНКО)​