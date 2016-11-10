Хартикайнен – автор шестого нероссийского хет-трика сезона

Нападающий "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, трижды поразив ворота "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1), стал шестым нероссийским хоккеистом, отличившимся трижды в одном матче. Для финна этот хет-трик стал первым в КХЛ. Рекордсменом же является канадский казах Найджел Доус, повторявший "трюк" семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хет-трики иностранцев в чемпионате-2016/17
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
08.10.2016
|
Андре ПЕТЕРССОН
|
ХК Сочи
|
Йокерит (д)
|
3:2
|
08.10.2016
|
Томаш МЕРТЛ
|
Медвешчак
|
Северсталь (д)
|
7:3
|
11.10.2016
|
Брайан О'НИЛЛ
|
Йокерит
|
ЦСКА (г)
|
6:3
|
23.10.2016
|
Роб КЛИНКХАММЕР
|
Динамо Мн
|
ХК Сочи (д)
|
5:2
|
08.11.2016
|
Жига ЕГЛИЧ
|
Слован
|
Автомобилист (г)
|
4:1
|
10.11.2016
|
Теему ХАРТИКАЙНЕН
|
Салават Юлаев
|
Нефтехимик (д)
|
4:1