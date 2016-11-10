Хартикайнен – автор шестого нероссийского хет-трика сезона

Нападающий "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, трижды поразив ворота "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1), стал шестым нероссийским хоккеистом, отличившимся трижды в одном матче. Для финна этот хет-трик стал первым в КХЛ. Рекордсменом же является канадский казах Найджел Доус, повторявший "трюк" семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики иностранцев в чемпионате-2016/17