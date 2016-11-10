23:45 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Хартикайнен – автор шестого нероссийского хет-трика сезона

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Нападающий "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен, трижды поразив ворота "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1), стал шестым нероссийским хоккеистом, отличившимся трижды в одном матче. Для финна этот хет-трик стал первым в КХЛ. Рекордсменом же является канадский казах Найджел Доус, повторявший "трюк" семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики иностранцев в чемпионате-2016/17

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

08.10.2016

Андре ПЕТЕРССОН

ХК Сочи

Йокерит (д)

3:2

08.10.2016

Томаш МЕРТЛ

Медвешчак

Северсталь (д)

7:3

11.10.2016

Брайан О'НИЛЛ

Йокерит

ЦСКА (г)

6:3

23.10.2016

Роб КЛИНКХАММЕР

Динамо Мн

ХК Сочи (д)

5:2

08.11.2016

Жига ЕГЛИЧ

Слован

Автомобилист (г)

4:1

10.11.2016

Теему ХАРТИКАЙНЕН

Салават Юлаев

Нефтехимик (д)

4:1
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