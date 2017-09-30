Бывший нападающий "Флориды" Шейн Харпер продолжит карьеру в "Ладе", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. В прошлом сезоне на счету форварда 14 игр в НХЛ, в которых он набрал 3 (2+1) очка.

В сентябре он проходил просмотр в другом "Лос-Анджелесе".

- Харпер не смог пробиться в состав "Лос-Анджелеса" в тренировочном лагере команды, после чего решил продолжить карьеру в Европе, а не в АХЛ, - сказал источник. - Приоритетным вариантом для него была КХЛ. Так как "Ладе" требуется усиление в атаке, то они быстро провели переговоры и заключили контракт.

Напомним, после 16 игр регулярного чемпионата КХЛ "Лада" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков.