Харийс Витолиньш: "Зрители приходят, мы не имеем права ссылаться на то, что очки больше не нужны"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" заявил, что у команды нет причин расслабляться. Специалист заявил, что ворота петербургского клуба будет защищать Игорь Шестеркин.

– СКА выиграл "регулярку". Удовлетворены собой и командой?

– В целом да, но впереди еще матчи. Нужно играть дальше, показывать свой хоккей. То, что другие проиграли, не дает нам повода расслабляться. Чемпионат продолжается, все матчи ответственные. Зрители приходят, и мы не имеем права ссылаться на то, что очки больше не нужны.

– "Амур" сражается за плей-офф. Это усложняет задачу?

– Наоборот, это хорошо. Нам нужны такие игры, когда противник играет "на полную". Они будут полностью отдаваться, играть самоотверженно, ловить шайбы на себя. Это матчи, которые приближены к плей-офф.

– Кто займет место в воротах?

– Шестеркин.

– В какой форме сейчас Павел Дацюк?

– Думаю, что он вкатывается. Конечно, у всех бывают ошибки. Но мы знаем его уровень, его мастерство. Время еще есть. То, что он не забивает, – не показатель его формы. Мы знаем его сильные стороны, они однозначно проявятся на Олимпиаде.

– После Игр очень плотный график. Не было мысли перенести матч с "Йокеритом", который должен пройти через два дня после финала Олимпиады?

– Так далеко мы не загадываем. Там будет видно.

– Потом может быть поздно.

– А куда сдвигать этот матч? После "Йокерита" еще одна игра через день, а потом начинается плей-офф. На январь? У нас серьезная подготовка к сборной. Как будет, так и будет.