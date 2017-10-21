Харийс Витолиньш: "Йокерит" играет примерно в ту же самую игру, что и СКА"

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом". Напомним, "джокеры" одержали 15 побед подряд.

– После напряженного графика была пауза. Как она прошла?

– Ребята передохнули, у них было время поработать в зале. У всех хорошее настроение.

– "Йокерит" одержал 15 побед подряд. В чем их секрет?

– Это нетипичная финская команда. Сначала они играли пассивно, а сейчас – в очень активный и быстрый хоккей. Можно сказать, играют примерно в ту же самую игру, что и мы. Сегодня будет динамичный матч, нельзя ошибаться в контратаках.

– Всегда говорите, что все хотят обыграть СКА.

– Это журналисты обычно об этом думают. Для нас это игра с конкурентом по дивизиону и конференции. Мы играем с "Йокеритом" четыре матча, поэтому каждая победа над этим соперником дает психологическое преимущество. В прошлом сезоне они считались неудобным соперником, так что нам нужно разрушить этот стереотип.

– Состав решили оставить практически таким же, как в последнем матче?

– Да. Вернуться всегда можем, хотим попробовать такую же схему. Защитники все равно попадают в ротацию, а нападение решили оставить так же (Дацюк начнет в третьей тройке с Гусевым, Прохоркин – в первой с Ковальчуком – прим. "СЭ").

– Не с прицелом на сборную?

– На данный момент нет, там будет все равно по-другому. Надо посмотреть всех ребят, поэтому решили выставить такой состав.

– После ухода Чудинова стоит ждать в СКА еще одного защитника?

– Думаю, что нет. У нас достаточно защитников. Яковлев рвется в бой, Белов пока травмирован и два защитника, которые не играют. (Игорь ЕРОНКО)