Харийс Витолиньш: "В Питере намного лучше, чем в Москве"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о чемпионском параде питерского клуба. Также специалист подвел итоги чемпионата мира по хоккею-2017, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Какие впечатления от парада?

– Самые лучшие! Что творилось на улицах! Я в первый раз так много народу видел. Даже когда мы выиграли чемпионат мира в 2014 году на Тверской меньше было.

– Питер – не Москва?

– Да, здесь намного лучше. Видно, что пришли хоккейные люди, не просто прохожие. Все связаны с питерским СКА.

– Бронза на чемпионата мира – удовлетворительный результат?

– Считаю, в целом хороший. Ребята показали хорошую, зрелищную игру. Хотя осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Наверное, это наша тренерская ошибка, что не переломили, где-то сыграли не так. Но, в целом, турнир был хорошим. Почитайте иностранные СМИ – там почти нет негатива в адрес сборной России. Напротив всем понравилась наша игра – созидательная, яркая, но в тоже время жесткая и самоотверженная.