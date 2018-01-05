Харийс Витолиньш: "Трактор" будет играть с двойной мотивацией"

Тренер СКА Харийс Витолиньш перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" отметил, что команда хорошо провела новогодние праздники и начинает готовиться к заключительному этапу турнира. Специалист отметил, что защитник Патрик Херсли может принять участие в игре с челябинцами.
– Как команда провела паузу, отметила праздники?
– Думаю, все по-домашнему хорошо отметили. Сейчас надо начинать работать, пауза была достаточно большая, три с половиной дня выходных. Начинается насыщенный месяц практически без пауз.
– Интенсивная тренировка перед матчем – необходимость набрать игровую форму?
– Перед игрой всегда нужно интенсивно работать, это необходимо на каждой тренировке, она не должна отличаться от игры, потому что не должно быть подхода "на игре я могу перестроиться". Стараемся подгонять ребят.
– Увидим ли Патрика Херсли на льду?
– Да, вероятнее всего.
– Участвовавшим в молодежном чемпионате мира ребятам предоставили отдых?
– Пусть они приедут, акклиматизируются, придут в себя. У нас достаточно хоккеистов – есть четыре игрока, которые вне состава, так что всем хватит времени.
– Чего ждать от "Трактора", идущего седьмым на Востоке?
– Идут последние игры, у кого осталось 10, у кого 11 – каждая на счету, особенно для тех клубов, которые борются за место в плей-офф. Они выходят с двойной мотивацией, особенно перед своими зрителями. Прошлую игру "Трактор" упустил с 2:0. Будет хорошая игра, много эмоций, зрелищный матч.
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https://www.ska.ru/news/view/khariis-vitolin-sh-pieried-matchiem-v-chieliabinskie/