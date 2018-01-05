Харийс Витолиньш: "Трактор" будет играть с двойной мотивацией"

Тренер СКА Харийс Витолиньш перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" отметил, что команда хорошо провела новогодние праздники и начинает готовиться к заключительному этапу турнира. Специалист отметил, что защитник Патрик Херсли может принять участие в игре с челябинцами.

– Как команда провела паузу, отметила праздники?

– Думаю, все по-домашнему хорошо отметили. Сейчас надо начинать работать, пауза была достаточно большая, три с половиной дня выходных. Начинается насыщенный месяц практически без пауз.

– Интенсивная тренировка перед матчем – необходимость набрать игровую форму?

– Перед игрой всегда нужно интенсивно работать, это необходимо на каждой тренировке, она не должна отличаться от игры, потому что не должно быть подхода "на игре я могу перестроиться". Стараемся подгонять ребят.

– Увидим ли Патрика Херсли на льду?

– Да, вероятнее всего.

– Участвовавшим в молодежном чемпионате мира ребятам предоставили отдых?

– Пусть они приедут, акклиматизируются, придут в себя. У нас достаточно хоккеистов – есть четыре игрока, которые вне состава, так что всем хватит времени.

– Чего ждать от "Трактора", идущего седьмым на Востоке?

– Идут последние игры, у кого осталось 10, у кого 11 – каждая на счету, особенно для тех клубов, которые борются за место в плей-офф. Они выходят с двойной мотивацией, особенно перед своими зрителями. Прошлую игру "Трактор" упустил с 2:0. Будет хорошая игра, много эмоций, зрелищный матч.